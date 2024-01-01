"منظمة التحرير" ترحب باعتراف اسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين

رام الله / سما /

رحبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، باعتراف اسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ في تصريح له عبر منصة "X": لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني والمعاناة والألم والاحتلال والعنصرية والقتل والبطش والتنكيل والتدمير الذي تعرض له شعب فلسطين.

كما أعرب عن شكره لدول العالم التي اعترفت وستعترف بدولة فلسطين، مؤكدا أن هذا هو السبيل للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة .