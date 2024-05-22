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رسميا: النرويج تعترف بدولة فلسطين

الأربعاء 22 مايو 2024 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا: النرويج تعترف بدولة فلسطين



رام الله / سما /

أعلن رئيس الوزراء النرويجي رسميًا، اليوم الأربعاء، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، مبينًا أن الهدف هو "إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيًا أساسها السلطة الفلسطينية".

وقال رئيس وزراء النرويج إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام (..) وقد يؤدي لاستنزاف مسار تحقيق حل الدولتين ومنحه زخمًا جديدًا".

وأضاف، "نوجه رسالة قوية للدول الأخرى لتحذو حذونا وحذو دول أوروبية وتعترف بالدولة الفلسطينية".

وأكد رئيس وزراء النرويج أن الحرب في غزة "تؤكد أهمية أن يستند تحقيق السلام والاستقرار  إلى حل القضية الفلسطينية".

وتابع، "نعتقد أن حل الدولتين من مصلحة إسرائيل".

وأعلن وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، أنه أمر بعودة سفير إسرائيل في النرويج فورًا، مضيفًا: "أبعث برسالة واضحة اليوم، أن إسرائيل لن تكون كذلك ولن تتهاون مع من يقوض سيادتها ويعرض أمنها للخطر".

ويُتوقع أن تعلن إيرلندا أيضًا خلال يوم الأربعاء اعترافها بدولة فلسطين. كما يتوقع أن تعلن إسبانيا موعدًا محددًا للاعتراف بدولة فلسطين.

#النرويج #فلسطين #اسرائيل #سفير #الحرب

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