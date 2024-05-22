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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الأربعاء 22 مايو 2024 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

اقتحم مستوطنون، يوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتركزت الاقتحامات في الساحات الشرقية للمسجد.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين اقتحموا المسجد منذ ساعات الصباح بالتزامن مع تشديد الإجراءات على ابوابه ومنع المصلين من الدخول والصلاة في باحاته، والتضييق على الطلبة الحاضرين للدراسة داخل المدارس الموجودة في باحات المسجد الأقصى.

ودعت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم، المستوطنين لتنفيذ اقتحامات كبيرة للأقصى خلال فترة اقتحامات في "عيد الفصح الثاني/الصغير" الذي يصادف اليوم.

#مستوطنون #الاحتلال #المسجد الاقصى

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