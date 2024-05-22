الطقس: أجواء حارة والحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بـ5 درجات

غزة / سما /

يكون الجو اليوم الأربعاء، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية (العظمى في القدس المحتلة 30 درجة مئوية)، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ولطيف في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، خاصة خلال يومي الأربعاء والخميس.