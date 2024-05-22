نتنياهو: ليس لدينا خطط لبناء مستوطنات في غزة

القدس المحتلة/سما/

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوسائل إعلام أمريكية، بأن إسرائيل لا تخطط لبناء مستوطنات في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب هناك.

وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية يوم الثلاثاء: “إعادة الاستيطان في غزة… لم يكن أبدا على الطاولة. بعض من ناخبي ليسوا سعداء بذلك، لكن هذا هو موقفي”.

وكان العديد من الوزراء اليمينيين في ائتلاف نتنياهو، قد دعوا مرارا إلى إعادة الاستيطان في القطاع من خلال وجود المستوطنين اليهود، حتى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أعلن الثلاثاء أنه يود العيش هناك بنفسه.

وقال نتنياهو لـ(سي إن إن): “بمجرد هزيمة منظمة حماس الفلسطينية المسلحة، يجب تحقيق نزع السلاح بشكل مستدام في قطاع غزة”، مضيفا أن “القوة الوحيدة التي يمكنها منع عودة الإرهاب في المستقبل المنظور هي إسرائيل” وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو أنه يريد أن تكون هناك إدارة مدنية في غزة يديرها فلسطينيون من غزة أنفسهم، ولكن بشرط ألا يكونوا منتمين إلى حركة حماس أو يسعون إلى تدمير إسرائيل.