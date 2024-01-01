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عشرات الشهداء والجرحى بينهم طفل خرج من رحم والدته في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة (فيديو)

الأربعاء 22 مايو 2024 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى بينهم طفل خرج من رحم والدته في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة (فيديو)



غزة/سما/

استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بعد قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، في العدوان المتواصل لليوم الـ229 على التوالي.

وأفاد مراسلنا، بأن مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي أطلقت عدة قذائف على منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وأصسيب عدد من المواطنين جرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

وأشار إلى انتشال جثامين 6 شهداء و6 جرحى بعد قصف صاروخي من طائرة حربية اسرائيلية استهدف منزلًا لعائلة أبو زايدة في منطقة الفالوجا بجباليا شمال قطاع غزة.

وكان قد استشهد 10 مواطنين وأصيب عدد آخر، جراء قصف "بركس" بمحيط ترنس البابا يؤوي نازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة نقلوا الى مستشفى شهداء الاقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وقالت مصادر محلية إن 10 شهداء ارتقوا، بينهم طفل خرج من رحم والدته، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على تجمع لنازحين ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

 

وشنت طائرات حربية اسرائيلية تشن على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ما أدى الى سقوط شهيدين على الأقل وعدد من الجرحى نقلوا الى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي قذائف على  المناطق الجنوبية والشمالية لمدينة غزة، وعلى المنطقة الشرقية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف طائرات حربية اسرائيلية منزلًا لعائلة فرحات في تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة نقلوا الى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.

وتجدد القصف المدفعي الاسرائيلي وسط وشرق مدينة رفح، كما أطلقت مسيرات حربية "كواد كابتر" اسرائيلية النار على مناطق متفرقة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واستهدفت غارات جوية من طائرة حربية اسرائيلية وسط مدينة رفح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,647 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,852، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

      

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