المقاومة تواصل معاركها في جباليا ورفح.. وتقنص جندياً إسرائيلياً في محور "نتساريم" (فيديو)

غزة/سما/

تواصل المقاومة الفلسطينية، لأكثر من 7 أشهر ملحمة "طوفان الأقصى"، وتخوض اشتباكاتٍ ضارية في مختلف محاور القتال في قطاع غزة.

وتمكن مقاومو كتائب القسام، اليوم الأربعاء، من قنص جندي إسرائيلي في محور "نتساريم" جنوب غرب مدينة غزة.

واستهدفت الكتائب جرافةً عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في حي التنور شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع.

أما شمالي القطاع، فدكّت كتائب القسام مقراً للقيادة والسيطرة شرق مخيم جباليا، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

بدورها، أعلنت سرايا القدس أنّ مقاوميها قصفوا، في عمليةٍ مشتركة مع كتائب شهداء الأقصى، تجمعاً لآليات وجنود العدو، خلف استديو سلطان في مخيم جباليا شمالي القطاع بقذائف الهاون.

وقصف مقاومو السرايا بقذائف الهاون تجمعاً لجنود العدو وآلياته خلف برج الطناني شرق المخيم.

من جهتها، أعلنت كتائب المجاهدين أنّ مقاوميها استهدفوا قوةً صهيونية راجلة بالأسلحة المناسبة والمتنوعة، واشتبكوا معهم من مسافة صفر في شارع الألباني شرق مخيم جباليا، وحققوا إصاباتٍ مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال.

وبينما تواصل المقاومة تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة، ارتفعت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال، منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر الفائت، إلى 631 قتيلاً، بينهم 283 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة، بحسب أحدث إحصائية نشرها موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي.