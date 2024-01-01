  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المقاومة تواصل معاركها في جباليا ورفح.. وتقنص جندياً إسرائيلياً في محور "نتساريم" (فيديو)

الثلاثاء 21 مايو 2024 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة تواصل معاركها في جباليا ورفح.. وتقنص جندياً إسرائيلياً في محور "نتساريم" (فيديو)



غزة/سما/

تواصل المقاومة الفلسطينية، لأكثر من 7 أشهر ملحمة "طوفان الأقصى"، وتخوض اشتباكاتٍ ضارية في مختلف محاور القتال في قطاع غزة.

وتمكن مقاومو كتائب القسام، اليوم الأربعاء، من قنص جندي إسرائيلي في محور "نتساريم" جنوب غرب مدينة غزة.

واستهدفت الكتائب جرافةً عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في حي التنور شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع.

أما شمالي القطاع، فدكّت كتائب القسام مقراً للقيادة والسيطرة شرق مخيم جباليا، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

 

بدورها، أعلنت سرايا القدس أنّ مقاوميها قصفوا، في عمليةٍ مشتركة مع كتائب شهداء الأقصى، تجمعاً لآليات وجنود العدو، خلف استديو سلطان في مخيم جباليا شمالي القطاع بقذائف الهاون.

وقصف مقاومو السرايا بقذائف الهاون تجمعاً لجنود العدو وآلياته خلف برج الطناني شرق المخيم.

من جهتها، أعلنت كتائب المجاهدين أنّ مقاوميها استهدفوا قوةً صهيونية راجلة بالأسلحة المناسبة والمتنوعة، واشتبكوا معهم من مسافة صفر في شارع  الألباني شرق مخيم جباليا، وحققوا إصاباتٍ مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال.

 

وبينما تواصل المقاومة تكبيد الاحتلال الخسائر الفادحة، ارتفعت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال، منذ بداية الحرب في الـ7 من أكتوبر الفائت، إلى 631 قتيلاً، بينهم 283 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة، بحسب أحدث إحصائية نشرها موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست تكشف عن ملامح خطة أمريكية لإنهاء الحرب في غزة

غالانت في تسجيل مسرب: لا دولة فلسطينية والأمريكيون يفهمون ذلك

"بوليتيكو": قلق أمريكي من اتهام طهران لواشنطن وتل أبيب بتدبير حادث رئيسي

هآرتس تكشف عملية ابتزاز إسرائيلية لسكان غزة

مستشارو السياسة الخارجية لترامب التقوا نتنياهو

بايدن: ما يفعله الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ليس إبادة جماعية

بالأرقام.. الثمن الاقتصادي الباهظ لإعادة احتلال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

664ceb40423604076c72c60b

هآرتس تكشف عملية ابتزاز إسرائيلية لسكان غزة

20240521095531

هليفي في جباليا: مستعدّون للقيام بعمليات خطيرة ومعقّدة لإعادة جثث مختطفينا

F240219YS244-1024x640-1

أول دولة أوروبية تعلن التزامها باعتقال نتنياهو وغالانت

بلينكن: الكرة بملعب تل أبيب بشأن التطبيع مع السعودية

واشنطن بوست تكشف عن ملامح خطة أمريكية لإنهاء الحرب في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية