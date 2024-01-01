"إسرائيل" تعيد معدات وكالة "أسوشييتد برس" بعد قطع بثها

القدس المحتلة/سما/

قررت "إسرائيل" إعادة معدات وكالة "أسوشييتد برس" وذلك بعد مصادرتها وقطع بثها في وقت سابق الثلاثاء خلال عمل طاقمها في جنوب البلاد، حيث اتهموا الوكالة بانتهاك القانون الجديد الذي خصص لإغلاق مكاتب وبث قناة "الجزيرة" في البلاد.

وجاء القرار الإسرائيلي عقب ضغط أميركي وتوجه البيت الأبيض من أجل إعادة المعدات لوكالة "أسوشييتد برس".

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، إنه "بعد طلب وزارة الأمن بفحص مسألة البث من هذه المواقع في سديروت لما تعرضه من خطر لقواتنا، قررت إلغاء هذه الخطوة وإعادة المعدات إلى وكالة ’أسوشييتد برس’، وذلك حتى اتخاذ قرار آخر من قبل وزارة الأمن".

ونددت "أسوشييتد برس" بهذه الخطوة، وقالت نائبة رئيس الوكالة لشؤون التواصل مع الشركات، لورين إيستون "تدين الأسوشييتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بقطع بثنا المباشر المستمرة منذ فترة طويلة والذي يظهر مشهدا لغزة، وكذلك الاستيلاء على معدات الأسوشييتد برس".



وأضافت أن هذه الخطوة "لم تكن مبنية على محتوى البث، بل على الاستخدام التعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد. نحث السلطات الإسرائيلية على إعادة معداتنا وتمكيننا من إعادة البث المباشر على الفور حتى يتسنى لنا الاستمرار في تقديم هذا العمل الصحفي المرئي المهم بالنسبة لآلاف من وسائل الإعلام حول العالم".

ووصل مسؤولون من وزارة الاتصالات الإسرائيلية إلى مقر "الأسوشييتد برس" في بلدة "سديروت" بعد ظهر اليوم، وصادروا المعدات وسلموا مسؤولي "الأسوشييتد برس" وثيقة موقعة من وزير الاتصالات شلومو كرعي، زاعمين أن وكالة الأنباء تنتهك قانون البث الأجنبي الجديد في إسرائيل.

وقبل وقت قصير من الاستيلاء على المعدات، كان يتم بث مشهد عام لشمال غزة، وكان البث المباشر المعني بشكل عام يظهر تصاعد الدخان في سماء غزة.

وجاءت المصادرة في أعقاب أمر شفهي صدر يوم الخميس بوقف البث المباشر، وهو ما رفضت المؤسسة الإخبارية القيام به.

وذكر مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل، أن وزارة الاتصالات لم تقم بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة بشأن مصادرة معدات "أسوشييتد برس".

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إن "مصادرة معدات أكبر وكالة أنباء في العالم من قبل رجال شلومو كرعي هو عمل جنوني. هذه ليست الجزيرة إنما وسيلة إعلامية أميركية فازت بـ53 جائزة بوليتزر".

وأضاف "هذه الحكومة تتصرف وكأنها قررت التأكد بأي ثمن من أن إسرائيل ستتأثر في جميع أنحاء العالم. لقد أصابهم الجنون".



وجاء عن البيت الأبيض "نشعر بالقلق حيال التقارير عن مصادرة إسرائيل لمعدات وكالة أسوشييتد برس"، مشيرا إلى أنه "متمسكون بموقفنا بضرورة تمتع الصحافيين بالقدرة والحق في القيام بمهمتهم".

واستغلت إسرائيل القانون الجديد لإغلاق مكاتب شبكة "الجزيرة" القطرية في 5 أيار/ مايو، وصادروا معداتها وحظروا بثها وحجبوا مواقعها الإلكترونية.