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"سرايا القدس" تفجر جرافة عسكرية إسرائيلية أثناء محاولة اقتحام مدينة طوباس (فيديو)

الثلاثاء 21 مايو 2024 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تفجر جرافة عسكرية إسرائيلية أثناء محاولة اقتحام مدينة طوباس (فيديو)



طوباس/سما/

نشرت "سرايا القدس - كتيبة طوباس" مشاهد من تفجير سيارة مفخخة في جرافة عسكرية إسرائيلية فجر يوم الثلاثاء 21 مايو أثناء محاولة القوات الإسرائيلية اقتحام مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وقالت "سرايا القدس" في بيان: "منذ ساعات الصباح يخوض مجاهدو "سرايا القدس" في كتيبة جنين مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية وقد استطاع مجاهدو السرايا من تفجير عدد كبير من العبوات الناسفة والألغام وخاصة في مناطق جبل أبو ضهير ومنطقة النادي وحارة الدمج".

وأضافت أنهم حققوا إصابات مباشرة بين صفوف قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته.

وأكدت "سرايا القدس" في بيانها استمرارها بالتصدي للجيش الإسرائيلي دفاعا عن الأرض ونصرة لقطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

وكانت "​سرايا القدس- كتيبة طوباس" قد ذكرت أن "مقاتليها تصدوا فجر الثلاثاء للقوات الإسرائيلية بشكل مباشر في أكثر من محور بصليات كثيفة من الرصاص".

وأشارت إلى أن المواجهات تركزت خاصة في منطقة شارع الثغرة ومحيط الجامعة ومنطقة جامع السلام ومفرق طمون.

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