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"كابينيت الحرب" يعقد اجتماعا حاسماً غداً لبحث صفقة التبادل

الثلاثاء 21 مايو 2024 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كابينيت الحرب" يعقد اجتماعا حاسماً غداً لبحث صفقة التبادل



القدس المحتلة/سما/

يعقد "كابينيت الحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة، غدا الأربعاء، اجتماعا لبحث تعزيز المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس".


وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "كابينيت الحرب" على قطاع غزة سيعقد اجتماعا حاسما غدا لبحث مدى تقديم الفريق الإسرائيلي المفاوض خطة جديدة بهدف تعزيز المحادثات الخاصة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة.

وبحسب الهيئة، فإن الاجتماع يأتي بطلب من الوزراء في حكومة الحرب بيني غانتس ويؤاف غالانت وغادي آيزنكوت الذين أصرّوا على أن يعقد اليوم، لكن تقرر في النهاية إجراؤه مساء الغد.

وفي السياق، قال سفير الولايات المتحدة في" إسرائيل" للقناة العبرية، " "المفاوضات بحاجة إلى الاستمرار".

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