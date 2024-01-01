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هنغبي: لن نوقف الحرب بسبب قرارات الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين لدينا

الثلاثاء 21 مايو 2024 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنغبي: لن نوقف الحرب بسبب قرارات الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين لدينا



القدس المحتلة/سما/

أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي يوم الثلاثاء أن تل أبيب لن توقف الحرب في غزة بسبب قرارات محكمة الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين إسرائيليين.

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن الاثنين أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة من حركة "حماس" وهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.


وحاليا، تدرس لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلب مدعيها العام كريم خان، بإصدار أوامر الاعتقال.

واعتبرت مجموعة من الخبراء أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الأفراد الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وأكدت مجموعة الخبراء دعم قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بتقديم طلب للحصول على مذكرات الاعتقال.

هذا، وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 228 من الحرب مخلفة عشرات الشهداء والجرحى والدمار.

وخلال الـ24 ساعة الماضية أدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاد 85 مواطنا وإصابة أكثر من 200 لترتفع الحصيلة منذ 7 أكتوبر إلى 35647 شهيدا و79852 جريحا.

كما تواصل القوات الإسرائيلية اجتياح مخيم جباليا لليوم التاسع وتسيطر بالقوة النارية على بلوكات 1، 2، 3، 4، و5 ومربع رياض الصالحين، وعزبة ملين، وشارع العجارمة والمناطق الشمالية منه حتى أبراج الشيخ زايد.

وفي رفح تخطت الدبابات الإسرائيلية بوابة صلاح الدين على الشريط الحدودي جنوب المدينة ونسفت عدة منازل في حي البرازيل شرق المدينة وتمركزت أيضا في محيط مشفى النجار.

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