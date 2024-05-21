"واشنطن بوست" توثق 90 حادثة استهدف فيها الاحتلال مستشفيات غزة

واشنطن/سما/

وثقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الثلاثاء، 90 حادثة لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات في غزة في إطار العدوان الوحشي المتواصل ضد القطاع المحاصر للشهر الثامن على التوالي.

وقالت الصحيفة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "جعل من المستشفيات هدفا رئيسيا لحملته العسكرية في قطاع غزة"، مشيرة إلى أنها "رصدت 90 حادثة موثقة شملت استهداف القوات الإسرائيلية المستشفيات في غزة منذ بدء الحرب".

وأضافت أن من أصل 36 مستشفى في غزة تعرضت لأضرار أو خرجت من الخدمة جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.



ومنذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، تعمد الاحتلال شن هجمات وحشية على المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة تحت مزاعم احتماء مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بها، إلا أن عدوان الاحتلال على المجمعات الطبية لم يسفر عن دلائل تدعم ادعاءاته.

وتسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة في مجازر مروعة بحق المدنيين والمرضى والكوادر الطبية.

وفي السياق ذاته، شددت "واشنطن بوست" على أن "الأدلة الإسرائيلية لا تدعم ادعاءات إسرائيل بشأن استخدام حماس المستشفيات لأغراض عسكرية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، بدأ مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة إجلاء المرضى والأطقم الطبية بعد تعرضه لقصف مدفعي من الجيش الإسرائيلي المتمركز في محيطه، خشية تجدد قصفه أو اقتحامه كما حدث في كانون الأول / ديسمبر الماضي.

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وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى كمال عدوان بقذيفة مدفعية ما أدى إلى دمار كبير في القسم المخصص لاستقبال الجرحى.

ولليوم الـ228 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ35 ألف شهيد، وأكثر من 79 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.