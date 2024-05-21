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لابيد: مصادرة أجهزة "أسوشيتد برس" من قبل الحكومة الإسرائيلية عمل جنوني

الثلاثاء 21 مايو 2024 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: مصادرة أجهزة "أسوشيتد برس" من قبل الحكومة الإسرائيلية عمل جنوني



القدس المحتلة/سما/

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قرار حكومة بنيامين نتنياهو مصادرة أجهزة وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال لابيد في تدوينة على منصة "X" يوم الثلاثاء: "إن مصادرة أجهزة وكالة "أسوشيتد برس" وكالة الأنباء العالمية الكبيرة من قبل الحكومة الاسرائيلية هو عمل جنوني".

وأضاف: "هذه ليست "الجزيرة" هذه وكالة أمريكية فازت بـ53 جائزة بوليتزر".

وتابع قائلا: "تتصرف هذه الحكومة وكأنها قررت التأكد بأي ثمن من أن إسرائيل سوف تتأثر في جميع أنحاء العالم.. لقد أصيبوا بالجنون".


وأعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية يوم الثلاثاء أنها "صادرت معدات تصوير وبث لوكالة "أسوشيتد برس" في سديروت كانت قناة "الجزيرة" تستخدم بثها".


وشجبت "أسوشيتد برس" إجراءات الحكومة الإسرائيلية "لوقف بثها الحي الذي يظهر الوضع في غزة والاستيلاء على معداتها" معتبرة أن "وقف البث لم يستند لمحتواه بل لاستخدام الحكومة الإسرائيلية التعسفي لقانون وسائل الإعلام الأجنبية".

وحثت "أسوشيتد برس" إسرائيل على "إعادة المعدات وتمكينها من البث المباشر لتوفير خدمة صحافية مرئية لآلاف وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن "مسؤولين استولوا على كاميرا ومعداتها جنوب إسرائيل واتهموها بانتهاك الحظر الذي فرض على الجزيرة".

ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن قناة "الجزيرة" واحدة من بين آلاف وسائل الإعلام التي تتلقى محتوى البث المباشر من الوكالة.

وجاءت المصادرة في أعقاب أمر شفهي يوم الخميس بوقف البث المباشر وهو ما رفضت المؤسسة الإخبارية القيام به.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قررت بالإجماع مطلع مايو الجاري إغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل متهمة القناة القطرية بالتحريض.

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