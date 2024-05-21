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8 شهداء بينهم أطفال ونساء في قصف للاحتلال على مدينة غزة

الثلاثاء 21 مايو 2024 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 شهداء بينهم أطفال ونساء في قصف للاحتلال على مدينة غزة



غزة/سما/

- استُشهد 8 مواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي، بارتقاء 4 شهداء بينهم طفلة لم تتجاوز العام، وإصابة آخرين، بقصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الشوبكي في منطقة الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة، نُقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

كما استُشهد 4 مواطنين بينهم امرأتان وطفل بقصف الاحتلال منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35647، والإصابات إلى 79852، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 85 مواطنا، وإصابة 200 آخرين.

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