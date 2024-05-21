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قبرص: المساعدات المرسلة بحرا إلى غزة “تسلك مسارها”

الثلاثاء 21 مايو 2024 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبرص: المساعدات المرسلة بحرا إلى غزة “تسلك مسارها”



نيقوسيا/سما/

أعلنت الحكومة القبرصية الثلاثاء أن أربع سفن من الولايات المتحدة وفرنسا بصدد نقل مساعدات من مرفأ لارنكا إلى قطاع غزة الذي يشهد أزمة إنسانية متصاعدة.

وصرح فيكتور بابادوبولوس من المكتب الإعلامي للرئاسة للإذاعة الرسمية أن ألف طن من المساعدات أبحرت من قبرص إلى القطاع الفلسطيني المحاصر بين الجمعة والأحد.

وأضاف أن السفن تقوم برحلات بين غزة والجزيرة الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط على بعد نحو 360 كلم.

ووصلت إلى ميناء لارنكا كميات كبيرة من المساعدات من بريطانيا ورومانيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للصحافيين الثلاثاء إن جهود المساعدات المرسلة بحرا “تسلك مسارها”.

وأضاف “لدينا مساعدات كبيرة من دول ثالثة ترغب في المساهمة في هذا الجهد” وتدخل المساعدات القادمة بحرا من قبرص إلى غزة عبر رصيف عائم مؤقت أنشأته الولايات المتحدة، يتم فيه تفريغ الإمدادات قبل توزيعها.

وحذرت الأمم المتحدة من مجاعة في غزة حيث يواجه السكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة نقصا في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والأدوية والوقود وسط الحرب التي دمرت القطاع الساحلي.

(أ ف ب)

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