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لافروف: "إسرائيل" والولايات المتحدة يعرقلان قيام دولة فلسطين

الثلاثاء 21 مايو 2024 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف: "إسرائيل" والولايات المتحدة يعرقلان قيام دولة فلسطين



أستانا/سما/

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن إسرائيل وداعمتها الولايات المتحدة تخلقان كافة أنواع العراقيل أمام قيام دولة فلسطين.

جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، في أستانا عاصمة كازاخستان.

لافروف شدد على أهمية قيام دولة فلسطين، مبينا أنه من غير الممكن تحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط دون ذلك.

وتابع: "إسرائيل وداعمتها الولايات المتحدة، تخلقان كافة أنواع العراقيل للحيلولة دون قيام دولة فلسطين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلق في أستانا اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، والتحضير لقمة زعماء المنظمة، المزمع عقدها يومي 3 و4 يوليو/ تموز المقبل.

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