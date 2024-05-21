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بعبوة "شواظ".. القسام تستهدف "ميركافا" من المسافة صفر (شاهد)

الثلاثاء 21 مايو 2024 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعبوة "شواظ".. القسام تستهدف "ميركافا" من المسافة صفر (شاهد)



غزة/سما/

بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، مشاهد جديدة لاستهداف آليات الاحتلال وقصف تجمعاته في رفح جنوبي القطاع.

وأظهرت المشاهد لحظات استهداف المقاومة لدبابة "ميركافا" من المسافة صفر عبر "عبوة شواظ-العمل الفدائية"، بالإضافة لقصف جنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محاور القتال شرقي رفح.

 وأصدرت كتائب القسام، عدداً من البلاغات العسكرية حول تصدي مجاهديها لقوات العدو المتوغلة في عدد من محاور القتال، ومواصلة خوضهم الاشتباكات الضارية مع جنود وآليات العدو بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد، إضافة إلى استمرار دك التحشدات العسكرية للعدو بالصواريخ وقذائف الهاون في مختلف المناطق.

وفيما يلي متابعة لما صدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام هذا اليوم:

 12:42 تمكن مجاهدو القسام  من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة

 12:57 بعد عودتهم من خطوط القتال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.. مجاهدو القسام يبلغون عن استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105"

13:20 كتائب القسام تدك مقر قيادة للعدو جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون

13:27 بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.. مجاهدو القسام يبلغون عن استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح

13:39 بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.. مجاهدو القسام يبلغون عن استهداف دبابة صهيونية بعبوة العمل الفدائي وتفجير عبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" في مجموعة من جنود الاحتلال في نفس المكان بمحيط مسجد عمر بن الخطاب

13:55 بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.. مجاهدو القسام يبلغون عن استهداف 5 جنود صهاينة بقنبلة يدوية والإجهاز عليهم من نقطة صفر في محيط مسجد عمر بن الخطاب

14:20 بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.. مجاهدو القسام يبلغون عن تفجير عبوة "صدمية" بعدد من جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محيط مسجد البشير

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