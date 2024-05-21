  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كريم خان يكشف عن تلقيه تهديدات بسبب مطالبته إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

الثلاثاء 21 مايو 2024 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريم خان يكشف عن تلقيه تهديدات بسبب مطالبته إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت



واشنطن/سما/

كشف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه تعرض للتهديد بسبب طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.


وكشف كريم خان أن أحد السياسيين الغربيين قال له إن هذه المحكمة "أنشأت من أجل إفريقيا ومن أجل "السفاحين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، بحسب تعبيره.

وتحدث خان خلال مقابلة مع CNN حول طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وعن تلقيه تهديدات "إذا استهدفت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل".

وخلال الحوار، سألت المذيعة خان بشأن الانتقادات الشديدة التي تلقاها من الولايات المتحدة، لا سيما من أعضاء  بالكونغرس، وأغلبهم من الجمهوريين، وذلك عبر رسالة جاء فيها "استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم. إذا مضيتم قدما في الإجراءات، فسنتحرك لإنهاء كل الدعم الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية، ومعاقبة موظفيكم وشركائكم، وحظركم وعائلاتكم من الولايات المتحدة. لقد تم تحذيرك"، فرد خان قائلا: أعتقد أن هذا تهديد، وأضاف "لقد تحدث معي بعض الساسة وكانوا صريحين للغاية وقالوا: "هذه المحكمة بنيت من أجل إفريقيا ومن أجل "السفاحين مثل بوتين"، هذا ما قاله لي أحد كبار الساسة، بحسب تعبيره.

وشدد خان على أن التهديدات "لن تثنيه عن عمله، لأننا علينا أن نفي بمسؤولياتنا كمدعين عامين، بالإخلاص للعدالة".

وكان خان أعلن أمس الاثنين، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة من حركة "حماس" وهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تتحدث عن مكان وجود السنوار وامتلاك حماس لصواريخ بعيدة المدى

غالانت في تسجيل مسرب: لا دولة فلسطينية والأمريكيون يفهمون ذلك

جيش الاحتلال يعلن تقدم قواته في عمق رفح والسيطرة على نحو ثلثي محور فيلادلفيا

المسؤول المستقيل من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نهجنا الإستراتيجي فشل في غزة ولن ينجح

"بوليتيكو": قلق أمريكي من اتهام طهران لواشنطن وتل أبيب بتدبير حادث رئيسي

"واللا": حماس لا تزال تملك صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب تل أبيب

بايدن: طلب إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين "شائن".. ونتنياهو: "تشويه للواقع"

الأخبار الرئيسية

photo_2024-05-21_15-17-59

الاحتلال يجبر الكوادر والمرضى على إخلاء مستشفى كمال عدوان (فيديو)

بالأرقام.. هكذا يظهر الثمن الاقتصادي الباهظ لإعادة احتلال قطاع غزة

12202326111227628849120

بعبوة "شواظ".. القسام تستهدف "ميركافا" من المسافة صفر (شاهد)

664c9f5742360451af75e9a2

سلطات الاحتلال تصادر معدات لوكالة "أسوشيتد برس" تستخدمها قناة "الجزيرة"

بن غفير عن "اليوم التالي" للحرب: أحب أن أعيش في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية