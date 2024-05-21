قطر: محادثات وقف إطلاق النار في غزة على وشك الوصول إلى طريق مسدود

الدوحة/سما/

حذر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري من أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن على وشك الوصول إلى طريق مسدود.

وقال الأنصاري في مؤتمر صحافي إن "دعوة مسؤولين إسرائيليين لمهاجمة قوافل المساعدات لغزة تنتقل من ممارسات فردية إلى مؤسسية وتمثل حالة من العقاب الجماعي لا يمكن قبولها"، مشددا على أن "الاعتداء على قوافل المساعدات لغزة يدعو لتحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية لها".

وأكد أن "إغلاق معبر رفح يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، كما أن تصعيد إسرائيل في رفح غير مقبول ويساهم بشكل مباشر في توسيع دائرة العنف واستهداف المدنيين وإطالة الأزمة"، مبينا أن "إجمالي المساعدات القطرية لغزة بلغ 96 طائرة حملت 4766 طنا ولا يوجد بديل عن فتح المعابر الحدودية البرية مع القطاع".

وشدد الأنصاري على "أننا سنواصل الوساطة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين بغزة ونشجع المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين"، محذرا من أن "محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن على وشك الوصول إلى طريق مسدود".

وعن تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، اعتبر الأنصاري أنه "يؤكد أن العنف على المدنيين لا يمكن السكوت عنه".

وأضاف: "لا نستبق ما ستقرره المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلبات المدعي العام للمحكمة، ولسنا طرفا في نظام المحكمة الجنائية الدولية"، لافتا إلى أن "هناك انتهاكات واضحة للقانون الدولي في الضفة الغربية وندعو لوقف هذه الانتهاكات".