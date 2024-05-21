سلطات الاحتلال تصادر معدات لوكالة "أسوشيتد برس" تستخدمها قناة "الجزيرة"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها "صادرت معدات تصوير وبث لوكالة "أسوشيتد برس" في سديروت كانت قناة "الجزيرة" تستخدم بثها".



بدورها، شجبت وكالة "أسوشيتد برس"، إجراءات الحكومة الإسرائيلية "لوقف بثها الحي الذي يظهر الوضع في غزة والاستيلاء على معداتها"، معتبرة أن "وقف البث لم يستند لمحتواه بل لاستخدام الحكومة الإسرائيلية التعسفي لقانون وسائل الإعلام الأجنبية".

وحثت "أسوشيتد برس" إسرائيل على "إعادة معداتنا وتمكيننا من البث المباشر لنوفر خدمة صحافية مرئية لآلاف وسائل الإعلام"، مشيرة إلى أن "مسؤولين استولوا على كاميرا ومعدات لنا بجنوب إسرائيل واتهمونا بانتهاك الحظر الذي فرض على الجزيرة".

ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن قناة "الجزيرة" واحدة من بين آلاف وسائل الإعلام التي تتلقى محتوى البث المباشر منا.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قررت بالإجماع مطلع مايو الجاري إغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل، متهمة القناة القطرية بالتحريض.

وبموجب القرار، تصادر قوات الأمن مرافق البث التابعة للقناة وإلغاء أوراق الاعتماد الصحفية لجميع مراسليها في إسرائيل.

وقد دهمت بالفعل في 5 مايو مكتب الجزيرة في القدس.

المصدر: أ ب