  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة للطيران المسير الإسرائيلي في الجولان المحتل

الثلاثاء 21 مايو 2024 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة للطيران المسير الإسرائيلي في الجولان المحتل



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة للطيران المسير الإسرائيلي في الجولان المحتل.


وجاء في البيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024، قاعدة للطيران المسيّر الصهيوني في الجولان المحتل".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت مصفى حيفا النفطي الإسرائيلي بواسطة (الطيران المسير)، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وبين الحين والآخر، تتبنى فصائل المقاومة في العراق قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي".

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تتحدث عن مكان وجود السنوار وامتلاك حماس لصواريخ بعيدة المدى

غالانت في تسجيل مسرب: لا دولة فلسطينية والأمريكيون يفهمون ذلك

جيش الاحتلال يعلن تقدم قواته في عمق رفح والسيطرة على نحو ثلثي محور فيلادلفيا

المسؤول المستقيل من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: نهجنا الإستراتيجي فشل في غزة ولن ينجح

"بوليتيكو": قلق أمريكي من اتهام طهران لواشنطن وتل أبيب بتدبير حادث رئيسي

"واللا": حماس لا تزال تملك صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب تل أبيب

بايدن: طلب إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين "شائن".. ونتنياهو: "تشويه للواقع"

الأخبار الرئيسية

664c9a944c59b7633d39fa30

كريم خان يكشف عن تلقيه تهديدات بسبب مطالبته إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

664c9f5742360451af75e9a2

سلطات الاحتلال تصادر معدات لوكالة "أسوشيتد برس" تستخدمها قناة "الجزيرة"

بن غفير عن "اليوم التالي" للحرب: أحب أن أعيش في غزة

التطبيع السعودي الاسرائيلي

تفاصيل الاقتراح الأمريكي للتطبيع مع السعودية

السلطة

اسرائيل تبحث اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد السلطة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية