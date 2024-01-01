حماس: مقاومتنا بالضفة متصاعدة رغم التضحيات

جنين / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء في جنين "لن تثني عزم شعبنا"، وإن "مقاومتنا بالضفة ماضية ومتصاعدة مهما بلغت التضحيات".

وأكدت "حماس" في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين وراح ضحيتها 7 شهداء، هي "محاولات يائسة من الاحتلال لثني شعبنا البطل ومقاومتنا الباسلة، واستمرار لمسلسل جرائم الاحتلال بالقتل والحصار والتجويع في رفح وجباليا ومختلف مناطق قطاع غزة".

ونعت "حماس" شهداء مخيم جنين، مشددة على أن جرائم الاحتلال المتواصلة في غزة والضفة "لن تفت في عضد شعبنا المرابط، ولن توقف مقاومة شعبنا وسعيه الحثيث نحو تحرير أرضه ومقدساته ونيل حقوقه الوطنية".

وعبرت عن دعمها للمقاومين في جنين ومخيمها وفي كل مناطق الضفة وقطاع غزة، الذين يتصدّون بأبسط العتاد لترسانة الحرب الإسرائيلية، ويدافعون عن أرضهم وشعبهم ومقدساتهم.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني -بكل قواه وفعالياته- "ماض في التصدّي للاحتلال وعدوانه بكل الوسائل، على الرغم من التواطؤ والصمت الدوليين، والتحيّز والمعايير المزدوجة التي تحكم عمل المؤسسات الدوليّة، ما يجعلها عاجزة عن إدانة الاحتلال واتّخاذ الإجراءات الرادعة بحقّه ومحاسبته على جرائمه".

واستشهد سبعة مواطنين وأصيب 9 اخرين -على الأقل- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اشتباكات مسلحة اندلعت صباح اليوم الثلاثاء، في مخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء سبعة شهداء وإصابة 9 مواطنين برصاص الاحتلال في جنين، بينهم اثنان وصفت إصاباتهم بالخطيرة.