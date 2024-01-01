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أبو ردينة: الاحتلال يُواصل جرائمه بدعم أمريكي

الثلاثاء 21 مايو 2024 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: الاحتلال يُواصل جرائمه بدعم أمريكي



رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن حكومة الاحتلال وجيشها يصرون على مواصلة جرائمهم، جراء الدعم الأمريكي المستمر وغير المبرر لصالح الاحتلال.

وحذر "أبو ردينة" في تصريحات صحفية اطلعت عليها "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في رفح وغزة ونابلس، وآخرها ما يجري في محافظة جنين.

وحمّلت السلطة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية مسؤولية الأفعال الإسرائيلية الخطيرة "التي تحرق المنطقة برمتها وتدفعها نحو الهاوية".

وأكمل أبو ردينة: "الدعم الأمريكي بالمال والسلاح للاحتلال وتوفير الغطاء لعدم محاسبته على جرائمه، يدفع بقادة الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم مثلما رأينا في شمال غزة ورفح، واليوم في جنين".

وأوضح أن قوات الاحتلال "تنتهك الحرمات وتقتل الأبرياء والأطباء على مرأى ومسمع من العالم، الذي يقف صامتاً تجاه هذه الجرائم التي تمس المدنيين، وكذلك تدمير البنية التحتية للمستشفيات والمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".

#نبيل أبو ردينة #الاحتلال

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