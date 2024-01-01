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"أكشن آيد" تطالب بوقف استهداف مستشفى العودة في قطاع غزة

الثلاثاء 21 مايو 2024 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أكشن آيد" تطالب بوقف استهداف مستشفى العودة في قطاع غزة



غزة / سما /

طالبت منظمة أكشن إيد الدولية، قادة العالم التدخل الفوري بشكل عاجل في الوضع الحرج الذي يواجه مستشفى العودة في مخيم جباليا بقطاع غزة.

 

وأوضحت في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن المستشفى يقع حاليا تحت حصار جيش الاحتلال الاسرائيلي، إذ أدى حصاره إلى منع الوصول إليه أو الخروج منه، كما قلل من قدرته على تقديم الخدمات الطبية الأساسية شمال غزة.

 

وأفاد القائم بأعمال مدير مستشفى العودة الدكتور محمد صالحة، إن المستشفى يتعرض للحصار مرة أخرى من قبل جيش الاحتلال، مع إطلاق النار والقصف في محيطه، وعدم تمكن سيارات الإسعاف من مغادرة المستشفى وعدم تمكن المصابين من الوصول إليه، والذي يعتبر المستشفى الوحيد في شمال غزة الذي لا يزال يقدم خدمات الولادة وجراحة العظام.

 

وكان المستشفى تعرض في شهر كانون أول الماضي إلى حصار استمر لمدة 18 يوما، إذ تم خلاله قتل ثلاثة من الطواقم الطبية في المستشفى من قبل قناصة الاحتلال، وتضرر القدرة الاستيعابية للمستشفى بشكل كبير بسبب قصف طوابق المبيت.

#أكشن آيد

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