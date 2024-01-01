إصابة صحفي برصاص الاحتلال في جنين

جنين / سما /

أصيب صحفي يوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، حيث تواصل قناصة الاحتلال إطلاق الرصاص صوب الصحفيين في محيط مستشفى جنين.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة الصحفي عمرو مناصرة، بشظايا رصاص قوات الاحتلال أسفل الظهر، في محيط مستشفى جنين، ووصفت حالته بالمستقرة.

ومنذ صباح اليوم، استُشهد سبعة مواطنون بينهم طبيب ومعلم، وأصيب 12 آخرون، بينهم إصابتان بحالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، وسط دمار كبير في البنية التحتية.

يشار إلى استشهاد 147 صحفيا في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري.