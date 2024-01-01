غانتس وغالانت يطالبان بجلسة عاجلة للكابنيت ونتنياهو يرفض

القدس / سما /

طالب وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت وعضو مجلس الكابنيت الحربي بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة للكابنيت مساء اليوم (الثلاثاء) لمناقشة الطريق المسدود الذي وصلت إليه صفقة المختطفين.

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت فأن نتنياهو يرفض الطلب.

وفي اليومين الأخيرين، بدأ غالانت وغانتس بالمطالبة بلقاء آخر، بعد أن رفض رئيس الوزراء مقترحات فريق التفاوض في المناقشة الوزارية الأخيرة، بل واتهمهم بعدم معرفة كيفية إدارة المفاوضات , بعد أن طالبت حماس بحسب ما ورد بوقف إطلاق النار لمدة 12 أسبوعا.

وبعد المناقشة الأخيرة، التي جرت يوم السبت الماضي، شهد الوزراء وأعضاء الحكومة بأنهم شعروا بأن نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق – و"ليس هناك ما يمكن الحديث عنه". وكان هناك توتر كبير بين نتنياهو وفريق التفاوض، حيث رفض الأول الأفكار التي طرحها أعضاء الفريق. في المقابل، كان هناك دعم في مجلس الوزراء لاقتراحات الفريق، لكن نتنياهو ادعى أنها ستضع حدا للحرب. وقال نتنياهو: "أنت لا تعرف كيف تتفاوض مع حماس، التي ترفض مرارا وتكرارا كل ما تقدمه".

وسارع الوزير غادي آيزنكوت إلى مهاجمة رئيس الوزراء، متهما إياه: "أنت تجري مفاوضات حول إطلاق سراح المختطفين وكأنها مفاوضات الائتلاف". وأضاف غانتس خلال اللقاء أنه إذا لم يكن نتنياهو راضيا عن الفريق فعليه أن يحل محله، لكنه سارع للرد "لست مستعدا لأي اقتراح ينهي الحرب".