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تفاصيل الاقتراح الأمريكي للتطبيع مع السعودية

الثلاثاء 21 مايو 2024 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاقتراح الأمريكي للتطبيع مع السعودية



القدس / سما /

بعد يوم من إعلان البيت الأبيض عن"تقدم كبير" في محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، كشفت اذاعة الجيش الاسرائيلي تفاصيل جديدة حول الاقتراح الأمريكي الذي قدمه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وبحسب التقرير فإن الخطة الأميركية تتضمن التطبيع مع السعودية مع توسيع التحالف الأمني ​​للولايات المتحدة ودول المنطقة ضد إيران، إضافة إلى الترويج لاستثمار مليارات الدولارات في غزة مع مسؤولية عن سير تلك الاموال .

وسيروج الأمريكيون أيضًا لصفقة لإطلاق سراح المختطفين، بالإضافة إلى اتفاق مع حزب الله في الشمال لمنع حرب واسعة النطاق في لبنان.

ومقابل الصفقة الشاملة، سيُطلب من إسرائيل وقف الحرب في غزة كجزء من صفقة التبادل، وكذلك الإعلان عن نشاط لخلق أفق سياسي لحل الدولتين. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على إسرائيل التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة غزة، لا تكون حكومة عسكرية ولا حماس، بل إدارة فلسطينية مدنية بالتعاون مع دول المنطقة.

وتم عرض الخطة الأمريكية في الأيام الأخيرة على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين حكوميين، في إطار لقاءات سوليفان مع القيادة الإسرائيلية. وقال مسؤولون اسرائيليون حضروا اللقاءات إن نتنياهو لم يرفض العرض، لكن لا يمكن القول إنه كان هناك اتفاق على كل تفاصيله.

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