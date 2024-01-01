اعتقالات باقتحامات متفرقة بالضفة

الضفة الغربية / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال عددا المواطنين فجر الثلاثاء، خلال مداهمات بمحافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال رام الله واعتقلت عشرة مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، ونقلتهم إلى جهة مجهولة، حيث قامت بالتحقيق معهم وإخلاء سبيلهم بعد تهديدهم.

واعتقلت قوات الاحتلال المحررة ياسمين تيسير شعبان (٤١ عاما)، من قرية الجلمة شمال جنين بعد استدعائها للمقابلة في معسكر سالم.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل غرب رام الله واعتقلت أربعة شبان وهم: المحرر جميل عنقوش، يوسف عنقوش، حسن عنقوش، وغسان أبو طه بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

وداهمت قوات الاحتلال قرية بيت عور التحتا جنوب غرب رام الله واعتقلت الشابين آدم حسام وحسان نضال.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة واعتقلت الشابين كريم دروزة وسعد الشامي بعد اقتحام منزليهما، كما داهم الاحتلال قرية قصرة جنوب شرق نابلس واقتحمت عددا من المنازل والمنشآت وتفتيشها والتحقيق مع المواطنين.

كما اقتحم الاحتلال بلدة عصير الشمالية شمال المدينة، وفجرت حديقة أحد المنازل.