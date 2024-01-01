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5 شهداء وإصابات خطيرة .. الاحتلال يبدأ اجتياحًا واسعًا في جنين

الثلاثاء 21 مايو 2024 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 شهداء وإصابات خطيرة .. الاحتلال يبدأ اجتياحًا واسعًا في جنين



جنين / سما /

أعلنت مصادر طبية صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها جنين.

وقالت وزارة الصحة باستشهاد 5 شهداء و 10 إصابات برصاص الاحتلال في جنين، بينها 3 إصابات بحالة خطيرة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الطبيب أسيد كمال جبارين، أخصائي الجراحة في مستشفى جنين الحكومي برصاص الاحتلال، منوهة إلى أنه استشهد أثناء توجهه إلى عمله.

وأشارت جميعة الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت طواقمها، من الوصول إلى إصابات في منطقة الغبز أثناء اقتحام مخيم جنين.

ووثقت صور لحظة إصابة طفلين برصاص الاحتلال، بمنطقة خلة الصوحة في جنين.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية لمخيم جنين، فيما اندلعت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال.

#جنين #الاحتلال

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