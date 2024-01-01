عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

غزة / سما /

استشهد وجرح عدد من المواطنين، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ228 على التوالي.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة قنديل في حي الصبرة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين، وقد جرى نقل جثامينهم إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

وأوقع القصف الإسرائيلي المكثف على المناطق السكنية عشرات الشهداء في مخيم البريج وجباليا وبيت لاهيا ورفح.

وفي تطورات المعارك، تعرضت قوات الاحتلال في محوري مخيم جباليا وشرق رفح لضربات جديدة من المقاومة الفلسطينية التي أكدت أنها أوقعت جنودا قتلى وجرحى، في المقابل زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال توغلت في عمق مدينة رفح.