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البيت الأبيض: "غالانت وهليفي أطلعا سوليفان على بدائل لهزيمة حماس"

الثلاثاء 21 مايو 2024 02:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: "غالانت وهليفي أطلعا سوليفان على بدائل لهزيمة حماس"



والقدس المحتلة/سما/

قال البيت الأبيض مساء الإثنين، إن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي، أطلعا مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، على "بدائل لهزيمة حماس"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وجدد سوليفان التأكيد على الالتزام الأميركي بـ"تأمين إطلاق سراح جميع الأسرى والرهائن" الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة منذ 227 يوما، وذلك خلال الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين في تل أبيب.

وذكر البيت الأبيض أن "سوليفان شدد على الضرورة الملحة لتهدئة الصراع لضمان قدرة عمال الإغاثة على تسليم المساعدات بأمان"؛ كما اجتمع سوليفان بالوزيرين في كابينيت الحرب، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، لبحث الوضع بغزة.

كما اجتمع مستشار الأمن القومي بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أمس الأحد، بحسب ما أعلن الأخير في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، دون أن يحدد موقع الاجتماع.

وقال الشيخ، مساء الإثنين، إن الحديث "تركز على ضرورة وقف الحرب فورا في قطاع غزة وإجبار إسرائيل على فتح المعابر كافة لإدخال المواد الغذائية والدواء، ووقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة من استيطان واعتداءات واقتحامات ومصادرة أموال السلطة".

وأضاف الشيخ أنه "لا بديل عن الحل السياسي الشامل الذي ينهي الاحتلال ويفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية".

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