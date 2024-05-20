السيناتور ساندرز: المحكمة الجنائية لديها الحق في إصدار أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت

واشنطن/سما/

أيد السيناتور عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز يوم الإثنين المحكمة الجنائية الدولية لطلبها إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى جانب كبار مسؤولي حماس، في خلاف مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك).

وقال ساندرز في بيان :”إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على حق في اتخاذ هذه الإجراءات”. “مذكرات الاعتقال هذه قد يتم تنفيذها وقد لا يتم تنفيذها، لكن من الضروري أن يلتزم المجتمع الدولي بالقانون الدولي”.

وأضاف “بدون هذه المعايير من اللياقة والأخلاق، قد ينحدر هذا الكوكب بسرعة إلى الفوضى، والحروب التي لا تنتهي أبدا، والهمجية.”

وقال ساندرز إن نظام نتنياهو “شن حرب تدمير غير مسبوقة ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، والتي قتلت أو جرحت أكثر من 5% من السكان”.

وأصدر ساندرز بيانه في نفس الوقت تقريبا الذي ندد فيه شومر، وهو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي، بالمحكمة الجنائية الدولية لطلبها أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت وثلاثة من كبار مسؤولي حماس.

وقال شومر: “إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق القادة الإسرائيليين إلى جانب (..) حماس ليس فقط غير عادل إلى حد كبير، ولكنه يستحق الشجب”.