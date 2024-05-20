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الاتحاد الأوروبي يندد بتدمير الاحتلال للبنية التحتية الطبية في غزة

الثلاثاء 21 مايو 2024 02:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يندد بتدمير الاحتلال للبنية التحتية الطبية في غزة



بروكسل/سما/

 قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة، مضيفا أن الدول المصدقة على نظامها الأساسي ملزمة بتنفيذ قرارها.

جاء تصريح بوريل تعليقا على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الجيش الإسرائيليين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، في بيان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

وتضمنت الجرائم الإسرائيلية "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب" و"التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة" و"القتل العمد" و"توجيه الهجمات عمدًا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، "و"الإبادة و/أو القتل"، حسب البيان نفسه.

#الاتحاد الاوروبي

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