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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة

الإثنين 20 مايو 2024 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة



غزة/سما/

استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد مصاد محلية باستشهاد 13 مواطنا في غارات إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في جباليا البلد شمال القطاع، فيما استُشهد خمسة مواطنين في قصف استهدف منزلا لعائلة الخطيب في بيت لاهيا.

كذلك، استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في غارة لطائرات الاحتلال على منزل لعائلة الزهارنة في حي التفاح، شرق مدينة غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال بالمدفعية الطابق الخامس من مستشفى العودة في مخيم جباليا شمال القطاع، في حين أُعلن استشهاد طفلة داخل قسم الحضانة في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بسبب توقف جهاز الأوكسجين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,562 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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