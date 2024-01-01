عضو كنيست: قرار الجنائية الدولية بشأن نتنياهو وغالانت صحيح

القدس المحتلة/سما/:

وصف عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف، الاثنين، إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بأنه "قرار صحيح ومتوقع".

وكسيف نائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حزب يهودي عربي)، وسبق أن فشل الكنيست (البرلمان) في عزله على خلفية مواقفه المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال كسيف في منشور عبر منصة إكس: "قرار المحكمة الجنائية في لاهاي كان متوقعا وصحيحا".

وأضاف أنه "من المعقول الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة".

وأكد أنه "لا يجوز أن يكون أي شخص أو هيئة فوق القانون الدولي وفوق قواعد العدالة والأخلاق العالمية".

وفي 19 فبراير/شباط الماضي فشل اليمين الإسرائيلي في عزل كسيف لتأييده دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في غزة.

ووقتها، أيد اقتراح قدمه نواب اليمين بالكنيست لعزل كسيف 85 نائبا (من أصل 120 بالكنيست)، ولم يحصل على الأغلبية اللازمة (90 صوتا) للإطاحة به.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قيادات حركة حماس، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".

وقوبلت تصريحات خان بغضب واستنكار شديدين في إسرائيل، وصل حد تهديد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المحكمة الجنائية في لاهاي بهولندا بأن "مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية"، على حد زعمه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت نحو 115 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.