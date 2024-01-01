بلجيكا: الجنائية الدولية تتخذ خطوة مهمة للتحقيق بوضع فلسطين

بروكسل/سما/

قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، الاثنين، إن طلب مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن جرائم الحرب في فلسطين “خطوة مهمة للتحقيق في الوضع”.

وأضافت لحبيب في بيان نشرته على منصة إكس، أن “مكافحة الإفلات من العقاب أينما وقعت الجرائم هي أولوية بالنسبة لبلجيكا”.

وأعربت عن دعم بلادها عمل المحكمة الجنائية الدولية.

وشددت على “ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم في غزة على أعلى المستويات، بغض النظر عن مرتكبيها”.

واعتبرت أن طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين من إسرائيل وحركة حماس “خطوة مهمة” للتحقيق في الوضع بفلسطين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، في بيان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.



وتضمنت الجرائم الإسرائيلية “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب” و”التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة” و”القتل العمد” و”توجيه الهجمات عمدًا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب”، “و”الإبادة و/أو القتل”، حسب البيان نفسه.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت نحو 115 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

وزاد إغلاق معابر القطاع من معاناة سكانه، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب الإسرائيلية حوالي مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في إمدادات الماء والغذاء والدواء.