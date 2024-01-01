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شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على رفح

الإثنين 20 مايو 2024 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على رفح



رفح/سما/

 استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن ثلاثة مواطنين استُشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو عزوم وسط مدينة رفح، فيما أصيب آخرون جراء غارة استهدفت منزلا لعائلة طباسي شمال رفح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,562 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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