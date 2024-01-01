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غزة: مقاومان يتنافسان على زرع عبوة متفجرة داخل دبابة إسرائيلية (شاهد)

الإثنين 20 مايو 2024 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مقاومان يتنافسان على زرع عبوة متفجرة داخل دبابة إسرائيلية (شاهد)



غزة/سما/

بثت كتائب "القسام" فيديو يظهر تنافس اثنين من المقاومين على زراعة عبوة متفجرة داخل دبابة إسرائيلية في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

ويظهر الفيديو عملية مشتركة بين "كتائب القسام" و"سرايا القدس" لاستهداف دبابتي ميركافاه بقذائف مضادة للدروع، وعبوة العمل الفدائي وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وقال أحد المقاومين مخاطبا آخر كان يهم بالتوجه نحو الدبابة لزراعة العبوة المتفجرة بداخلها " سيبها سيب"، ليرد عليه رفيقه "هذي إلي"، وتابع الآخر "بالله سيب، بالله عليك"، ليرد عليه رفيقه مجددا "حلفتك بالله سيب".

ونجح المقاومون بتفجير دبابة الميركافاه، واستهداف أخرى بواسطة قذيفة مضادة للدروع.

وتكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة في مخيم جباليا، بعد أيام من اقتحام أطرافه.

في حين قامت طائرات ومدفعية الاحتلال بدك المخيم بغارات مكثفة، ما أسفر عن مجازر وحشية راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

#كتائب القسام #سرايا القدس

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