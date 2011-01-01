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6 شهداء جراء استهداف الاحتلال مقرا تابعا لـ"حزب الله" وسط سوريا

الإثنين 20 مايو 2024 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 شهداء جراء استهداف الاحتلال مقرا تابعا لـ"حزب الله" وسط سوريا



دمشق/سما/

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، عن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مقرا تابعا لحزب الله اللبناني وسط سوريا، ما أسفر عن سقوط ستة شهداء.

وقال المرصد إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مقرا لحزب الله اللبناني بالقرب من مدرسة النابغة الذبياني شمالي دوار مدينة القصير جنوب غرب محافظة حمص قرب الحدود مع لبنان، ما أسفر عن وقوع ستة شهداء على الأقل من جنسية غير سورية.

وأضاف المرصد أن الاحتلال نفذ ضربة أخرى طالت مقرا تستخدمه مجموعات موالية لطهران جنوب حمص.

والسبت، استهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارة كان يستقلها قيادي من حزب الله ومرافقه في منطقة الديماس القريبة من الحدود اللبنانية، وفق المرصد، من دون أن يحدد مصيرهما، فيما لم يعلن حزب الله عن مقتل أي من عناصره.

ووفقا للمرصد، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي هاجمت الأراضي السورية 40 مرة منذ مطلع العام الجاري، منها 28 جوية و12 برية، ما تسبب في إصابة وتدمير نحو 81 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وشن الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على مواقع مختلفة في سوريا لقوات النظام وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله منذ عام 2011، الذي شهد بداية اندلاع الأزمة في البلاد جراء قمع النظام الوحشي للثورة الشعبية.

وتكثفت الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية منذ بدء العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.

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