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الأردن: نعمل على إخلاء كوادر طبية متطوعة علقت في غزة مؤخرا

الإثنين 20 مايو 2024 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: نعمل على إخلاء كوادر طبية متطوعة علقت في غزة مؤخرا



عمان/سما/

 أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، أنها تتابع أوضاع أطباء وممرضين أردنيين، علقوا بغزة، بعد احتلال الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح، لافتةً إلى أنها تعمل على تأمين إخلائهم “بأسرع وقت ممكن”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وذكرت في البيان “تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أوضاع الأطباء والممرضين الأردنيين العالقين في قطاع غزة (لم تحدد عددا لهم) بعد احتلال الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح، والذين تطوعوا للمساعدة في تقديم الرعاية الطبية للأشقاء الغزيين في المستشفى الأوروبي في غزة”.

وأكدت على أنها “تعمل على تأمين إخلائهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن”، دون أن تحدد سبيل ذلك، وسط سيطرة الجيش الإسرائيلي على المعابر الحدودية لقطاع غزة.

وفي 7 مايو الجاري، أعلنت إسرائيل سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ مما تسبب بإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.

وزاد إغلاق المعبر من معاناة سكان قطاع غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب الإسرائيلية حوالي مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في إمدادات الماء والغذاء والدواء.

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