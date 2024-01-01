54 مستوطنًا و11 إسرائيليًا يقتحمون المسجد الأقصى

القدس / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وقالت مصادر إعلامية مقدسية، إن 54 مستوطنًا و11 شرطيًا إسرائيليًا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة "باب المغاربة"، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن شرطة الاحتلال حوّلت البلدة القديمة في مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات العناصر في شوارعها، لا سيما عند أبواب المسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد.

وشهدت الأيام الماضية، اقتحامات واسعة للمستوطنين في أيام "عيد الفصح" العبري، وسط حماية من قوات الاحتلال ودعم من الوزراء المتطرفين.