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الجهاد تعزي بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه: فقدانهم خسارة كبيرة

الإثنين 20 مايو 2024 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد تعزي بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه: فقدانهم خسارة كبيرة



غزة / سما /

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بخالص العزاء والمواساة لقائد الثورة الإسلامية في إيران وللشعب الإيراني، بوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين، أثناء تأدية مهامهما في خدمة الشعب الإيراني. 

وشددت الجهاد في بيان صحفي اليوم الاثنين، على "تضامننا وتعاطفنا الكامل مع الشعب الإيراني في هذه المناسبة الحزينة"، لافتة إلى أن وفاة الرئيس ووزير خارجيته هو خسارة كبيرة للجمهورية الإسلامية لحضورهم الهام والمميز في مسيرة إيران، وحضورها الدائم على مسرح السياسة الدولية والإقليمية.

وأضافت أن "فقدانهم يعتبر خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة، حيث كان لهم دورًا بارزًا في دعم ومساندة جهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته، وفي مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر".

وتابعت الجهاد في بيانها، "إننا على يقين بأن الجمهورية الإسلامية في إيران قادرة على تجاوز هذه المحنة الأليمة، كما تجاوزت كل الصعوبات والتحديات طوال مسيرتها الممتدة عبر العقود السابقة".

#الرئيس الإيراني #ابراهيم رئيسي

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