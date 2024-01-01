الاحتلال يجدد قرار منع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية

القدس / سما /

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس عدنان غيث، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بتجديد قرار منعه من دخول الضفة الغربية للسنة السادسة على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال استدعت المحافظ غيث للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استدعت المحافظ غيث للتحقيق في "غرفة أربعة" في معتقل المسكوبية بالقدس المحتلة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت في شهر آب الماضي القرارات الصادرة بحق المحافظ غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، والمشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس.