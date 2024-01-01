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بن غفير: لا حل بدون احتلال القطاع وتهجير سكانه

الإثنين 20 مايو 2024 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير: لا حل بدون احتلال القطاع وتهجير سكانه



القدس / سما /

كشف وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير عن مأرب الاحتلال، برئاسة نتنياهو، في مواصلة الحرب المتوحشة على غزة، بدعوته للسعي لاحتلال القطاع وتهجير أهاليه.

وقال بن غفير، في حديث للإذاعة العبرية إنه "لا بدّ من احتلال قطاع غزة، بل تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من ساكنيه طواعية".

وتابع في تحريضه: “إذا لم نحتل القطاع، ونفتح الباب أمام تهجير سكانه لن يكون هناك حل”.

وهذا هو المأرب الذي يسعى له نتنياهو نفسه، وفق ما يؤكّده، اليوم الإثنين، بعض المراقبين الإسرائيليين أيضاً، الذين يقولون إن نتنياهو يبحث عن احتلال غزة، واستعادة الحكم العسكري والمدني فيها لعدة دوافع.

#بن غفير

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