  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غالانت لمستشار الأمن القومي الأمريكي: ملتزمون بتوسيع العملية البرية في رفح

الإثنين 20 مايو 2024 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت لمستشار الأمن القومي الأمريكي: ملتزمون بتوسيع العملية البرية في رفح



القدس / سما /

التقى وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، في مكتبه اليوم، جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي. وعقد الاثنان اجتماعا موسعا شارك فيه رئيس الأركان والمدير العام لوزارة الجيش الإسرائيلي ورئيس شعبة العمليات وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ ومسؤولون كبار آخرون.

وبحث اللقاء سير الحرب في قطاع غزة والجهود المختلفة لإعادة المختطفين.

وعرض الوزير غالانت على المستشار سوليفان "التعديلات" التي أجرتها إسرائيل لإجلاء السكان من منطقة رفح وتوفير الاستجابة الإنسانية الكافية. وأكد غالانت لمستشار الأمن القومي أن اسرائيل تصر على توسيع العملية البرية في رفح بذريعة تفكيك كتائب حركة حماس.

وناقش الاثنان التوترات على الحدود الشمالية، وقال غالنت لمستشار الأمن القومي إن عدوان حزب الله المستمر ورفض التوصل إلى تسوية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد كبير، حتى تتمكن إسرائيل من إعادة سكان الشمال إلى منازلهم في وضع أمني مختلف.

#غالانت #مستشار الأمن القومي الأمريكي #رفح #غزة #الحرب #اسرائيل #امريكا

الأكثر قراءة اليوم

وفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية (فيديو)

حمد بن جاسم يكشف عن مخطط لتصفية القضية الفلسطينية ويدعو لإفشاله

مسؤول أمريكي يكشف عن أهم مطلب لولي العهد السعودي خلال اجتماعه مع سوليفان

"كابوس نتنياهو".. ماذا سيحدث إذا انسحب غانتس من حكومة الطوارئ؟

المقاومة تنفذ سلسلة من العمليات والكمائن النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديوهات)

سوليفان ابلغ نتنياهو تفاصيل الصفقة الشاملة مع السعودية

سوليفان في اسرائيل لعرض الموقف السعودي الأمريكي لوقف الحرب في غزة

الأخبار الرئيسية

أمريكا تتعقب السنوار... جهود أميركية لمساعدة إسرائيل إعلان "النصر الكامل" حتى تُنهي الحرب

سوليفان

سوليفان ابلغ نتنياهو تفاصيل الصفقة الشاملة مع السعودية

وفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له في حادث تحطم المروحية (فيديو)

20240519081824

تقرير: نتنياهو منع رئيسي الموساد والشاباك من الاجتماع بمسؤولين أميركيين

حمد بن جاسم يكشف عن مخطط لتصفية القضية الفلسطينية ويدعو لإفشاله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية