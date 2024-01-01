غالانت لمستشار الأمن القومي الأمريكي: ملتزمون بتوسيع العملية البرية في رفح

القدس / سما /

التقى وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، في مكتبه اليوم، جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي. وعقد الاثنان اجتماعا موسعا شارك فيه رئيس الأركان والمدير العام لوزارة الجيش الإسرائيلي ورئيس شعبة العمليات وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ ومسؤولون كبار آخرون.

وبحث اللقاء سير الحرب في قطاع غزة والجهود المختلفة لإعادة المختطفين.

وعرض الوزير غالانت على المستشار سوليفان "التعديلات" التي أجرتها إسرائيل لإجلاء السكان من منطقة رفح وتوفير الاستجابة الإنسانية الكافية. وأكد غالانت لمستشار الأمن القومي أن اسرائيل تصر على توسيع العملية البرية في رفح بذريعة تفكيك كتائب حركة حماس.

وناقش الاثنان التوترات على الحدود الشمالية، وقال غالنت لمستشار الأمن القومي إن عدوان حزب الله المستمر ورفض التوصل إلى تسوية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد كبير، حتى تتمكن إسرائيل من إعادة سكان الشمال إلى منازلهم في وضع أمني مختلف.