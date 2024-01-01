قطر: استمرار الحرب بغزة يصعب على الوسطاء التوصل لاتفاق

الدوحة / سما /

قال وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي ان استمرار الحرب على غزة يصعب على الوسطاء التوصل لاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل الثاني "ان سياسات الاحتلال والتهجير القسري والعقاب الجماعي لم تثمر يوما نهاية أي صراع".



ولفت الى ان الحرب في قطاع غزة حصدت ولا زالت تحصد آلاف الأرواح ويتفاقم كل يوم حجم المأساة الإنسانية هناك.

واكد انه يجب تكثيف الجهود الدولية المعنية بإنهاء الصراع في غزة والجهود الإنسانية لوصول المساعدات.

واشار الى ان سياسات الاحتلال والتهجير القسري والعقاب الجماعي هي وقود لاستمرار العنف واتساع رقعته.

وقال ان التاريخ أثبت أن كلفة أي احتلال وتبعاته أكبر بكثير من أي مردود يتوقعه المحتل.