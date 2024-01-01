تطورات اليوم الـ227 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 227 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثمانية مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 70 شهيدا و110 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى35456 شهيدا و79476 إصابة .



جنوب القطاع



ودفعت قوات الاحتلال الاسرائيلي بمزيد من الدبابات الى أحياء مدينة رفح.

وتقدمت دبابات الاحتلال نحو بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح ونحو حي البرازيل المجاور للحدود مع مصر مع تدمير مزيد من المنازل في حي السلام.

وتتمركز دبابات اخرى في محيط مشفى الشهيد ابو يوسف النجار.

وادّت غارة إسرائيلية على حي تل السلطان غرب رفح إلى استشهاد ثلاثة مواطنين من عائلة خفاجة بينهم نائب مدير شرطة تل السلطان ايمن حمدان خفاجة.

كما اصيب في نفس الغارة ثمانية مواطنين نقلوا إلى المشفى الكويتي وسط رفح.

وفي خان يونس شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية شرق المحافظة.



وسط القطاع



وتتواصل في مخيم النصيرات جهود انتشال الشهداء من أسفل منزل عائلة حسان بعد انتشال 31 شهيدا.

وكان جيش الاحتلال قتل نائب مدير المباحث في دير البلح مع احد مساعديه.

ونفذ طيران الاحتلال غارة في محيط أبراج القسطل شرق دير البلح وغارة اخرى شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



غزة والشمال



وتستمر عملية اجتياح مخيم جباليا للأسبوع الثاني على التوالي.

واجبرت قوات الاحتلال عدد كبير من النازحين على مغادرة مراكز النزوح في المخيم تحت وابل من إطلاق النار.

واستشهد مواطنان في قصف منزل عائلة المطوق في شارع غزة القديم بجباليا البلد.

وارتقى ستة شهداء من عائلة لبد بعد استهداف شقة في مشروع بيت لاهيا شمال غزة .

والشهداء هم المواطن زاهي ابد وزوجته وأربعة من أطفاله.

وارتقى شهداء وجرحى في قصف منزل لعائلة العروقي في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وادّت غارة إسرائيلية على منزل في محيط مسجد الشيخ زكريا بحي الدرج إلى استشهاد واصابة عدد من المواطنين.