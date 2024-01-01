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الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة

الإثنين 20 مايو 2024 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة



الضفة الغربية / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي - فجر الاثنين- حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية واقتحمت منازلو ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة محاور.

ففي الخليل، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 14 مواطنًا على الأقل، وهم: ١- الأسير المحرر مقداد عمر القواسمة
٢- وسام حسام القواسمة ٣- يوسف سعد القواسمة ٤- مصطفى عبد القادر ادريس ٥- همام جمال شاور ٦- أمين برهان الجنيدي ٧- أحمد خالد الجنيدي ٨- عبد الله حاتم الجعبري ٩- تقي الهشلمون ١٠- حاتم حازم زغير ١١- الشقيقان عمار ورضا جبريل من مخيم العروب. ١٢- مشير حسن اخليل من بلدة بيت أمر. ١٣- الأسير المحرر يعقوب الحيح وشقيقه صهيب من بلدة صوريف.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة قادمة من جهة قرية الشواورة، وتمركزت قبالة منازل عائلة ذويب، دون ان يبلغ حتى الآن عن دهم لمنازل المواطنين او اعتقالات.

وأغلقت قوات الاحتلال  مدخلي زعترة الشرقي والغربي من خلال الجيبات العسكرية، ومنعت الدخول أو الخروج من البلدة وإليها.

#الاحتلال #الضفة الغربية #اعتقالات

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