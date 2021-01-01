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ماذا يحدث في إيران بعد وفاة رئيس البلاد وهو في السلطة؟

الإثنين 20 مايو 2024 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يحدث في إيران بعد وفاة رئيس البلاد وهو في السلطة؟



طهران / سما /

قال مسؤول إيراني ووكالة مهر للأنباء اليوم الإثنين، إن الرئيس الإيراني لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر.

فيما يلي نقاط موجزة لما ينص عليه الدستور الإيراني في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه أو وفاته:

– تنص المادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية على أنه إذا توفي الرئيس وهو في منصبه، يتولى نائبه الأول المنصب، بتأكيد من الزعيم الأعلى، الذي له القول الفصل في جميع شؤون الدولة.

– يتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.

وانتُخب رئيسي في 2021. وبموجب الجدول الزمني العادي، كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 2025. ومن المتوقع الآن أن تجرى في أوائل يوليو/ تموز.

#إيران #الرئيس الإيراني #ابراهيم رئيسي

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