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سوليفان ابلغ نتنياهو تفاصيل الصفقة الشاملة مع السعودية

الإثنين 20 مايو 2024 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سوليفان ابلغ نتنياهو تفاصيل الصفقة الشاملة مع السعودية



القدس / سما /

أطلع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مساء (الأحد) على التقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن صفقة شاملة قد تشمل أيضًا اتفاق تطبيع مع إسرائيل. هكذا ورد الخبر من البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان: "أبلغ سوليفان نتنياهو ومستشاريه باحتمال أن تعود هذه الخطوة بالفائدة على إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء.

زيارة سوليفان لإسرائيل، جرت مناقشة بين فريقين من الجانبين بشأن العملية في رفح، حيث ذكر البيت الأبيض أنهم ناقشوا سبل هزيمة حماس مع تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

وشدد سوليفان مرة أخرى على موقف الرئيس بايدن المعارض لعملية عسكرية في رفح لن تضمن الحماية للمواطنين الذين ما زالوا في المدينة ولن تسمح بتوفير المساعدات الإنسانية الكافية لمن تم إجلاؤهم منها.

وأفاد البيت الأبيض أن سوليفان اقترح على الجانب الإسرائيلي طرقا لزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، وتبسيط توزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع، فضلا عن زيادة التنسيق من أجل منع إلحاق الضرر بعمال الإغاثة.

كما أكد سوليفان خلال محادثاته أن إسرائيل يجب أن تربط عملياتها العسكرية باستراتيجية سياسية تضمن استمرار هزيمة حماس، وإطلاق سراح المختطفين ومستقبل أفضل لقطاع غزة.

#جيك سوليفان

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